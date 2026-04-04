Силовики задержали сбежавшего из колонии заключенного

В Ростовской области оперативники отдела розыска ГУ ФСИН задержали осужденного, который самовольно ушел из-под надзора. Беглец покинул территорию колонии-поселения №8, расположенной в Веселовском районе. Его местонахождение было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Сбежавший - осуждённый по фамилии Третьяк. Он отбывал наказание в колонии-поселении за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность для водителей, которые уже были наказаны за нетрезвую езду, но вновь сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Побег был совершен без применения насилия. Мужчина просто покинул учреждение, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля. Администрация колонии незамедлительно уведомила розыскные службы, после чего начались поиски.

Сотрудники ведомства оперативно установили маршрут передвижения беглеца и задержали его. В настоящий момент решается вопрос о привлечении Третьяка к дополнительной уголовной ответственности по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырёх лет либо лишение свободы на тот же срок. Теперь ранее осуждённый за пьяную езду мужчина ответит ещё и за самовольное оставление колонии-поселения.