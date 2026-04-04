Серию жестоких убийств пенсионерок раскрыли в Челябинске спустя 24 года. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Перед судом предстанет 49-летний мужчина, уже отбывающий пожизненное заключение. Следователи СК России и уголовного розыска доказали его причастность к серии жестоких преступлений 2001 года, когда в Советском и Центральном районах Челябинска маньяк убивал пожилых женщин ударом кирпича по голове.

С июля по октябрь 2001 года злоумышленник в камуфляжном костюме нападал на пенсионерок в подъездах. Так, 28 июля 77-летняя женщина была найдена убитой в подъезде на улице Ширшова, в августе аналогичная смерть настигла 78-летнюю жительницу улицы Советской. Дела тогда остались нераскрытыми.

Спустя годы криминалисты и оперативники вновь изучили материалы, восстановили маршруты и допросили свидетелей, включая осужденных за другие преступления. Проверка аналогичных эпизодов привела к 1977 года рождения жителю Красноармейского района, который отбывает пожизненный срок за убийства и разбои. Получив явку с повинной, его этапировали в Челябинск для проверки показаний.

Следствие установило, что 2 августа 2001 года мужчина зашел за пенсионеркой в подъезд и несколько раз ударил ее кирпичом. Всего доказана причастность к восьми нападениям: четыре женщины погибли, двоим удалось выжить, остальные подверглись нападению и лишились сумок.

Уголовное дело направлено в суд, передает Telegram-канал СК РФ.

