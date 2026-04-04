Россиянин пытался подорвать квартиру бывшей жены

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганской выходке в отношении бывшей супруги. Мужчина находился в конфликте с экс-женой. В отместку он решил повредить окно её квартиры с помощью пиротехники.

Инцидент произошел в пятницу в доме на проспекте Карла Маркса. Злоумышленник прикрепил петарду к оконной раме квартиры, расположенной на первом этаже, после чего произвёл подрыв. В результате хлопка стекло разбилось, а сама конструкция окна получила механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался бывший муж женщины, проживающей в повреждённой квартире. Задержание прошло без происшествий.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд поместил мужчину под административный арест сроком на двое суток.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства конфликта между бывшими супругами.