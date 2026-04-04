В Санкт-Петербурге в квартире многоквартирного дома произошел взрыв во время изготовления наполнения для страйкбольных гранат. Об этом сообщил Рен ТВ.

По данным источников канала, местный житель проводил на кухне эксперименты с реактивами, в результате чего произошел сильный взрыв, выбивший окна и дверь.

В момент происшествия в квартире находилась жена мужчины, но она спала в соседней комнате и отделалась испугом. Также не пострадали соседи и их имущество.

Инцидент случился 4 апреля на Красносельском шоссе. Как отмечается, на место прибыли экстренные службы, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Нижнем Тагиле хозяйка квартиры предстала перед судом из-за взрыва газа. В ее квартире произошла утечка газа, из-за чего произошел взрыв и обрушились два подъезда дома. Как полагают следователи, она ушла из дома на длительное время и не закрыла кран на газовом оборудовании.