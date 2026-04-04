Один человек погиб, 47 пострадали во время акции на стадионе в Перу

Как минимум один человек погиб, еще 47 пострадали на стадионе имени Алехандро Вильянуэва в столице Перу Лиме. Об этом 3 апреля сообщил Минздрав страны.

В связи с инцидентом в Перу объявлен режим повышенной готовности в больницах и клиниках на случай поступления новых пострадавших.

— Мы хотим успокоить семьи. Медицинская помощь пострадавшим была оказана незамедлительно, — написал министр здравоохранения Кесар Васкес Санчес в своем блоге в соцсети Х.

Как сообщает местное агентство Andina, изначально предполагалось, что инцидент произошел из-за обрушения конструкций на южной трибуне стадиона. Однако пожарная служба города подтвердила целостность конструкций и исключила версию о технических повреждениях.

По словам министра здравоохранения Перу Хуана Карлоса Веласко, среди собравшихся фанатов возникло «давление друг на друга», что, по его словам, привело к «фатальному исходу». Расследование всех обстоятельств продолжается.

Согласно данным портала, болельщики собрались на стадионе для масштабной акции в поддержку своей команды перед матчем «Альянса Лима» и «Университарио», который состоится в субботу.

