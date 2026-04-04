Взрыв в жилом доме прогремел в Санкт-Петербурге на Красносельском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на пятом этаже. Как рассказали жители дома, ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной информации, хозяина квартиры увезли в реанимацию.

Ранее в центре Санкт-Петербурга у Пушкинского сквера мужчина в нетрезвом состоянии с включенной бензопилой запугивал прохожих ночью. Инцидент попал на видео.

В ночь на 24 марта стало известно о мощном взрыве в многоквартирном доме на улице Корчагина в Севастополе. Эпицентром взрыва был 1-й этаж дома. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.