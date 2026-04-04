Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье

Мужчина и девятилетний ребенок погибли в результате пожара в деревне Потаповское Московской области. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в районе шести утра. Во время пожара женщина находилась на мансарде вместе с пятилетним ребенком. Спасаясь, она сначала выбросила мальчика из окна, после чего выпрыгнула сама.

Прибывшим пожарным она рассказала, что в доме остались ее муж и девятилетний ребенок, однако спасти их не удалось. Женщину и ребенка госпитализировали с отравлением угарным газом. Пожар удалось локализовать на площади 63 квадратных метра, сообщается в публикации.

В конце февраля частный дом вспыхнул в подмосковном селе Константиново. Внутри находились пятеро детей и их бабушка. В результате пожара погибли женщина и четверо ее внуков. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Силовики задержали мать детей, которая закрыла входную дверь на ключ и ушла. Женщине избрали меру пресечения.