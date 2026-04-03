В Ульяновске подросток отдал мошенникам 2,4 млн рублей

В Ульяновске 17-летний школьник отдал мошенникам накопления родителей из семейного сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайд Ульяновск".

Неизвестные связались с юношей под видом сотрудников компании, занимающейся заменой домофонов. Незнакомка убедила молодого человека продиктовать код из СМС, затем он получил сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах". Дальше в дело вступили лжесотрудники "службы поддержки" и "ФСБ". Они запугали юношу, заявив, что его семье грозит уголовная ответственность.

Подросток поверил, вскрыл сейф родителей, сложил деньги в рюкзак и под предлогом, что это вещи друга, передал их таксисту. Возбуждено уголовное дело.

До этого челябинская школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей. Девочка, запуганная аферистами, собрала накопления в иностранной и российской валюте, а также ювелирные изделия из сейфа родителей на общую сумму более 9,6 млн рублей и передала их незнакомке.