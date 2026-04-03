Число пострадавших при сходе вагонов в Ульяновской области выросло до 59

Количество пострадавших при сходе вагонов поезда «Москва – Челябинск» в Ульяновской области увеличилось до 59 человек. Из них 21 человек госпитализирован. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — четверо детей, их состояние удовлетворительное. На данный момент пострадавшие находятся в медицинских учреждениях региона, получают всю необходимую помощь, говорится в сообщении.

Позже один из очевидцев рассказал, что пассажиры поезда, перевернувшегося под Ульяновском, не смогли открыть застрявшую дверь вагона и были вынуждены ползти к окну в поисках спасения.

Поезд, ехавший из столицы в Челябинск, сошел с рельсов в 06:26 по московскому времени. Изначально сообщалось о 22 пострадавших, позднее стало известно о 35 людях, которые получили травмы. В результате происшествия никто не погиб. В вагонах находились 415 пассажиров. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».