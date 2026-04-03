Населенные пункты южной части Запорожской области обесточены

Населённые пункты южной части Запорожской области обесточены из-за атаки ВСУ.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Отключение электроэнергии в населённых пунктах южной части Запорожской области, ремонтно-восстановительные работы ведутся», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что причиной отключения электроснабжения стала атака ВСУ.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 40 беспилотников ВСУ над Белгородской и Брянской областями, а также над территорией Республики Крым.