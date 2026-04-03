С концерта известного рэпера в Краснодаре эвакуировали тысячи людей

В Краснодаре эвакуировали посетителей концерта рэпера ЛСП в дворце спорта «Олимп». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Официальная причина эвакуации не называется. Согласно предварительной информации, это произошло из-за звонка о минировании. На место приехали экстренные службы, кинологи и медики.

При этом концерт начался по плану около 20:30. Эвакуация началась примерно через 40 минут — на сцену вышла организатор мероприятия и попросила собравшихся «спокойно собраться и покинуть помещение». Всего на концерт пришло более 3000 человек.

Позже ЛСП сам вышел на сцену, а концерт продолжился — из всех посетителей осталось около половины. При этом, обратно в заведение людей запускали по одному и устраивали серьезный досмотр вещей.

Ранее в Подмосковье сорвали теракт.