Железнодорожник раскрыл причины крушения поезда под Ульяновском

Излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, является одной из самых серьезных аварийных ситуаций на железной дороге. О причинах инцидента с журналистами «Московского комсомольца» побеседовал председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов.

Излом мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами, которые проявляются только в процессе эксплуатации. Он также мог случиться и по причине условий эксплуатации. Между тем, на них влияет грузонапряженность — рост массы и осевых нагрузок поездов приводит к повышению контактных напряжений. Чем состав тяжелее, тем быстрее развивается усталость металла.

Кроме того, на излом оказывает влияние перепад температур, отмечает эксперт.

«Есть специальное оборудование и техника, а также методы прогнозирования остаточного ресурса. Хотя всегда может быть 1 из 100 процентов, когда специалисты не успевают обнаружить образовавшуюся микроскопическую трещину или расслоение, и в этот момент там как раз проходит поезд», — объяснил Куликов.

Специалист подчеркнул, что пока доподлинно неизвестно, что произошло. Еще одной причиной могло быть внешнее воздействие.

«Идет расследование. Эту версию мы пока тоже не можем сбрасывать со счетов», — указал железнодорожник.

Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли в районе станции Бряндино в Ульяновской области, о чем стало известно утром 3 апреля. Предварительной причиной ЧП стал излом рельсов. Пострадали более 30 человек.

Ранее очевидец описал первые минуты схода состава фразой «люди попадали в проход».