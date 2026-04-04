В Москве аферисты заставили подростка отдать курьеру золото и 1,5 миллиона рублей

17-летнему потерпевшему позвонил лже-сотрудник пункта выдачи заказов, сообщил о посылке на его имя и попросил назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. После этого мальчику пришло СМС-сообщение якобы о входе в личный кабинет на «Госуслугах». Затем ему поступил звонок от неизвестного о странной активности в личном кабинете, в том числе выдаче доверенности и получения кредита. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы, мошенники заявили подростку, что он причастен к финансированию недружественной страны, уговорили выйти с ними на видеосвязь и провести осмотр квартиры. После этого мальчик сообщил, что нашёл родительский сейф. Они потребовали от него передать золото и полтора миллиона рублей курьеру. Аферистов ищут.