Проводницу столкнули с поезда: агрессор попал на видео

На станции Поназырево Костромской области произошёл инцидент с участием пассажира поезда №149/150, следовавшего по маршруту Челябинск – Санкт-Петербург. Мужчина вытолкнул проводницу из вагона во время стоянки состава, передает тг-канал 78 | НОВОСТИ.

Предположительной причиной конфликта стал отказ сотрудницы поезда выпустить пассажира на перекур. Как сообщает источник, стоянка была короткой, и проводница не могла разрешить мужчине покинуть вагон. После того как девушка оказалась на земле, злоумышленник закрыл дверь в тамбур и скрылся.

В результате падения проводница получила серьёзные травмы. По предварительным данным, у неё диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Момент происшествия попал на видео, которое распространяется в социальных сетях. На записи видно, как мужчина подходит к двери тамбура и толкает женщину наружу, после чего скрывается в глубине вагона.

Редакция обратилась за официальными комментариями в РЖД, Главное управление МВД на транспорте и транспортную прокуратуру. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства и личность нападавшего.