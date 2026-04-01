KUNA: крупный пожар возник в аэропорту Кувейта после атаки БПЛА
Международный аэропорт Кувейта подвергся атакам беспилотников со стороны Ирана, возник крупный пожар, сообщает KUNA.
«Были атакованы топливные резервуары, принадлежащие Кувейтской компании по заправке самолётов (KAFCO), что привело к крупному пожару на объекте», — говорится в публикации.
Экстренные службы приступили к ликвидации последствий. По предварительным данным, причинён материальный ущерб, информации о пострадавших нет.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации Кувейта сообщило, что беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту страны, возник пожар.