Полсотни домов оказались под водой во время паводка в Дагестане

В селе Нижний Джалган Дербентского района Дагестана из-за паводка подтопило около 40 домов. Об этом сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров.

По его словам, в соседнем селе Верхний Митаги вода размыла часть подъездной дороги. Спасатели и оперативные службы продолжают работу на месте.

Напомним, 28 марта Дагестан накрыли ливни с сильными порывами ветра. Стихия вызвала разлив рек, подтопления домов и аварии на электросетях. Режим ЧС ввели в восьми муниципалитетах республики.

Администрация региона продолжает ликвидацию последствий стихии. Энергетики восстанавливают электроснабжение.