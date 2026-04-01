МВД зафиксировало рост IT-преступлений среди подростков в РФ

В России в 2025 году почти каждое третье преступление, совершенное подростками, было связано с использованием IT-технологий, сообщает МВД РФ.

Речь идет о правонарушениях, где применялись цифровые инструменты — от интернет-площадок до различных электронных сервисов. Доля таких преступлений среди несовершеннолетних достигла примерно одной трети от общего числа зарегистрированных случаев.

Ведомство фиксирует рост вовлеченности подростков в противоправную деятельность в цифровой среде. Подобные преступления становятся заметной частью общей подростковой преступности.

Дополнительные детали о структуре правонарушений и распределении по регионам в сообщении не приводятся.