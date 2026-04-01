Названа предварительная причина крушения Ан-26 в Крыму

Источник на месте крушения сообщил РИА Новости, что военно-транспортный самолет Ан-26, разбившийся в Крыму, столкнулся со скалой.

© Московский Комсомолец

Ранее в Министерстве обороны России информировали о катастрофе воздушного судна. По предварительным данным, все находившиеся на борту - шесть членов экипажа и 23 пассажира - погибли.

В качестве возможной причины называется техническая неисправность; признаков внешнего воздействия на самолет не обнаружено.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 ВВС США потерпел крушение в районе полигона.