В Минобороны сообщили о потере связи с Ан-26 над Крымом

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Судьба летчиков и находившихся на борту пассажиров пока неизвестна, пишет РИА Новости со ссылкой на на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел во вторник, 31 марта, около 18:00. Борт выполнял плановый перелет над полуостровом, когда с ним прервалась связь, заметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что устройства не зафиксировали атак на самолет.

«Поражающего воздействия по самолету не было», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы.

Ранее в пресс-службе сообщили, что идет создание легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Он придет на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72.

Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания, он сможет использовать грунтовые необорудованные ВВП, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт.