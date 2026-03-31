Над Крымом потеряна связь с самолетом Ан-26

Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна во время планового перелета над Крымом, судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Об этом сообщили в Минобороны России.

"31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Поражающего воздействия по самолету не было", - сказали там.

В ведомстве отметили, что "в предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы". "