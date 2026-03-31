Глава Белгородской области рассказал о последствиях удара ВСУ по региону

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина скончался от полученных ран в селе Почаево Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона.

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию регионального правительства в Белгороде днем 31 марта. Изначально Гладков заявил об одном пострадавшем — начальнике отдела административно-хозяйственной части правительства Вячеславе Бескоровайном. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями живота и конечностей. Само здание также получило повреждения — у него оказались посечены фасад и остекление.

Позднее Гладков заявил, что количество пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины по зданию правительства Белгородской области выросло до трех.

Накануне автомобиль в селе Грузское в Белгородской области подвергся атаке дрона. Ранения получили два мужчины и 15-летний подросток. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

