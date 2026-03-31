Десятки человек обратились к медикам после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

За медпомощью обратились 68 пострадавших в результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим», 21 человек госпитализирован, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. ОБ этом пишет РИА Новости.

В Татарстане во вторник, 31 марта, на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло сильное возгорание. Пострадали свыше 70 человек, погибли трое сотрудников площадки.

Причиной ЧП предварительно стал технологический сбой. В тушении были задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России, в том числе, пожарный поезд.

«По оперативным данным за медицинской помощью обратились 68 пострадавших в происшествии. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии — у них травмы и ожоги», — разъяснил Кузнецов.

Чиновник заметил, что пострадавшие мужчина и женщина в тяжелом состоянии были эвакуированы вертолетами санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу в Казани. Он добавил, что больных посетил в РКБ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказали, в свою очередь, что в Нижнекамск вылетел спецборт Ил-76, который перевезет пострадавших при взрыве в Москву.

На борту лайнера есть современное оборудование, специальные медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы, благодаря которым врачи смогут отслеживать состояние пациентов, оказывать им необходимую помощь.