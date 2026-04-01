Группу пострадавших во время пожара вывезли из Нижнекамска

Самолёт МЧС России доставил в Москву 10 пострадавших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщили в ведомстве.

Самолёт с пострадавшими вылетел в столицу для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Инцидент произошёл 31 марта на промышленном предприятии в Нижнекамске. В результате пожара погибли два работника, по данным ТАСС — трое. Общее число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, составило 70 человек, 20 из них были госпитализированы.

Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Власти города оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.