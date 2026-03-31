В Дагестане мужчина отказался возвращать долг и устроил стрельбу

В Дагестане задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Житель Хасавюрта приехал в село Зубутли-Миатли, чтобы поговорить со знакомым, которому дал в долг некую денежную сумму.

Их конфликт перерос в потасовку, и должник достал оружие, а затем выстрелил в оппонента. Мужчина получил тяжелое ранение и не выжил.

Стрелка сразу задержали. Сейчас он дает показания в полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

До этого астраханец выстрелил в голову соседу соседу из-за спора о земле. По версии следствия, между семьями давно длились конфликты из-за земли. 14 марта мужчина решил положить конец вражде. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружье и выстрелил ему в голову. Спасти пострадавшего не смогли.