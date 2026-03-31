В Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар в автосервисе

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в здании автосервиса. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Как сообщает «МК в Питере», вызов поступил в экстренные службы 31 марта в 17:37.

© Московский Комсомолец

Очаг возгорания находился в автосервисе, расположенном по адресу: улица Хрустальная, дом 31. Пламя быстро распространилось по всему зданию, площадь которого составляет 20 на 30 метров. Уже в 17:47 пожарным пришлось присвоить возгоранию дополнительный номер 1БИС, а в 18:06 ранг опасности был повышен до второго.

На место происшествия были стянуты значительные силы МЧС. В тушении пожара было задействовано 8 единиц пожарной техники и 32 спасателя. Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работать на месте, проливка конструкций и разбор завалов продолжаются. Причины возникновения пожара устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, что стало источником огня — неисправность электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности или иные факторы.

Расследование инцидента продолжается.