Мужчина запутался в одеяле и не смог освободиться

Пожарным пришлось спасать жителя китайского города Гуанчжоу, который связал себя и не сумел освободиться. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мужчина придумал себе испытание в духе популярного в китайских соцсетях челленджа с кабельными стяжками. Он закутался в ватное одеяло, потом запутался в рыболовной сети и зафиксировал эту конструкцию на кровати несколькими кабельными стяжками от шеи до щиколоток.

После этого мужчина попытался освободиться, не смог и стал звать на помощь. Его услышал проходивший мимо курьер и позвонил в полицию. В конце концов на место происшествия прибыли пожарные, которые вскрыли ворота и обнаружили привязанного к кровати мужчину.

