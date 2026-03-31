Стадо диких кабанов задержало преступника в Германии, пишет Bild.

Инцидент произошел в федеральной земле Гессен. По данным полиции, группа злоумышленников попыталась шантажировать бизнесмена. Передача денег должна была состояться поздно вечером в воскресенье, однако к этому моменту правоохранители уже вели наблюдение за одним из подозреваемых.

Когда мужчина заметил слежку, он попытался скрыться на автомобиле. Однако побег оказался коротким — неподалеку от города Михельштадт машина столкнулась со стадом диких кабанов.

После аварии подозреваемого задержали. Он получил легкие травмы, о состоянии животных не сообщается. Также был установлен второй фигурант — 18-летний сообщник, которого временно взяли под стражу. В настоящее время оба мужчины проходят по делу о попытке вымогательства.