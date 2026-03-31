Уголовное дело возбудили против подростка, поджегшего колонку на АЗС в Москве

Уголовное дело по статье о хулиганстве и о умышленном уничтожении имущества возбудили против молодого человека, который поджег колонку на заправке на улице Космонавта Волкова на севере Москвы. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 2010 года рождения, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Сам подросток получил ожоги. После задержания он рассказал, что поджег колонку под влиянием злоумышленника. Неизвестный угрожал парню убить членов его семьи.

Правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерский, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево.