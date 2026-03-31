ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошло из-за воспламенения газовой смеси с последующим взрывом во время работ на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба компании "Сибур".

Причина воспламенения пока не установлена, добавили в сообщении. Сейчас специалисты ликвидируют остаточное горение. Рисков распространения возгорания нет. Отмечается, что происшествие не затронуло основные производственные узлы предприятия.

Семьям погибших обещали оказать материальную поддержку. Для пострадавших также оказана медицинская помощь. Кроме того, для сотрудников НКНХ, подрядных организаций и родственников была организована линия по психологической поддержке.

В "Сибур" также отметили, что экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. Передвижные лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов по республике осуществляют отбор проб атмосферного воздуха на границах населенных пунктов и Нижнекамска.

"На 15:30 по результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Пожар на предприятии вспыхнул 31 марта. По данным СМИ, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 72 пострадали. 8 из них госпитализированы, 64 получили легкие травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Более того, из-за ЧП отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия в Нижнекамске.