Суд в Калуге приговорил мужчину к 20 годам за совращение 16 детей

Калужский областной суд вынес приговор 22-летнему местному жителю. Ему назначено 20 лет колонии особого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних и изготовление порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона

Согласно материалам дела, преступления совершались в онлайн-пространстве между 2024 и 2025 годами, когда осужденный уже отбывал наказание за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, фигурант, выдавая себя за малолетнюю девочку, вступал в переписку с детьми в интернете. Он вымогал интимные фотографии, рассылал порнографические материалы и требовал выполнения различных заданий. В результате пострадали 16 детей в возрасте от 10 до 14 лет из разных регионов России.

Суд также обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда в размере от 100 до 150 тысяч рублей 13 из 16 пострадавших. Кроме того, ему назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет.