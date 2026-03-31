Что известно о мощном взрыве на заводе в Нижнекамске

31 марта на территории химического предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел взрыв и крупный пожар. «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших химических предприятий в России. Оно расположено в Нижнекамске.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в результате взрыва погибли два человека. Еще 8 человек госпитализированы, 64 получили повреждения легкой степени тяжести.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва стал сбой оборудования. Как сообщили в СИБУР, возгорание произошло во время работ по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Первоначально о взрыве рассказали местные жители — днем 31 марта появились сообщения о сильном хлопке и столбе дыма над заводом. Позже мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил возгорание, на место выдвинулись службы МЧС и пожарные расчеты. В результате пожар удалось локализовать, но от огня пострадала не только территория предприятия, но и близлежащие дома — в некоторых из них выбило окна при взрыве. Кроме того, медицинские учреждения города были переведены в режим повышенной готовности, а из соседних городов прибыли дополнительные бригады скорой помощи.

В тушении пожара были задействованы 150 сотрудников МЧС и 54 единицы техники. Прокуратура Республики Татарстан инициировала проверку по факту возгорания.

В СМИ отмечается, что в 2014 году на «Нижнекамскнефтехиме» уже тушили пожар — произошло возгорание на насосной установке завода бензинов. Тогда ущерб от аварии и ликвидации последствий составил порядка 800 миллионов рублей и привел к повышению цен на топливо на региональном рынке. В том же году произошел еще один пожар на заводе по производству синтетических каучуков. Кроме того, в 2013 году предприятие пытались взорвать местные исламисты — тогда по «Нижнекамскнефтехиму» выпустили самодельные ракеты, но те не долетели до завода.

Беспокойство местных жителей также вызывает экологическая ситуация. Многие начали жаловаться на сильный химический запах, который ощущается даже на значительном расстоянии от завода. Как сообщили в СИБУР, на место прибыли специалисты аккредитованных лабораторий, чтобы провести мониторинг качества воздуха. На данный момент превышений зафиксировано не было, но проверки продолжаются.