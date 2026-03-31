Стало известно, на какую операцию пришла москвичка, погибшая в клинике

Москвичка Анна, погибшая в косметологической клинике на Новослободской улице в Москве, планировала сделать в центре липосакцию в области живота.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.

— 58-летняя Анна из Москвы приехала в салон «Центр косметологии», чтобы сделать липосакцию в области живота, — говорится в публикации.

Врачи сделали женщине анестезию, после которой ее состояние ухудшилось. В клинику вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти пациентку. Предварительно, она умерла из-за анафилактического шока. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

После гибели москвички правоохранители начали доследственную проверку. Ее ход контролирует столичная прокуратура. Следователи побывали в клинике, они изъяли необходимую документацию.