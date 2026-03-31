Названа предварительная причина смерти молодой пары из Подмосковья

Предварительно причиной смерти молодой пары в квартире в подмосковном Подольске названо отравление острым неустановленным веществом.

© осковский Комсомолец

Как стало известно «МК», в качестве рабочей версии будет рассматриваться отравление наркотическими средствами. Напомним, накануне тела 25-летнего мужчины и его 24-летней жены без признаков насилия были обнаружены в квартире. Там же была их годовалая дочь, которая не пострадала. По информации помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.