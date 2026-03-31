Число погибших во время взрыва в Нижнекамске продолжает расти

Количество жертв чрезвычайного происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» возросло до шести человек. По данным источников, все погибшие являлись сотрудниками завода и находились в одну смену в цехе, где прогремел взрыв. Ранее сообщалось об одном погибшем, передает SHOT.

Среди пострадавших также оказались трое спасателей, входивших в бригаду МЧС, которая первой прибыла на место происшествия. Общее число пострадавших на текущий момент достигло 72 человек. Состояние четырёх из них оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации.

Пожар на территории завода локализован. К тушению спасатели привлекали более 60 человек личного состава и 19 единиц техники. Огнём охвачено свыше двух тысяч квадратных метров, возгоранию присвоен максимальный уровень сложности.

Взрывной волной повреждены ближайшие жилые дома. В квартирах выбиты стёкла, на оконных рамах появились трещины. Администрация города открыла горячую линию для приёма заявлений от жителей о повреждении имущества.

Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. По официальным данным, угрозы для экологической обстановки и здоровья населения не зафиксировано.