Прокуратура контролирует проверку после смерти женщины в клинике в центре Москвы

Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую организовали после смерти женщины в косметологической клинике на Новослодобской улице в Москве.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Инцидент произошел 31 марта. Женщине в возрасте 58 лет, по данным СМИ, ввели препарат для анестезии, после чего ей стало плохо. Сотрудники клиники вызвали на место врачей. Медики не смогли спасти женщину.

Предварительно, она умерла из-за анафилактического шока. Точную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы.