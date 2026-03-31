Москвичка умерла в салоне косметологии

Москвичка скончалась в ходе косметологических процедур — 58-летней женщине стало плохо после анестезии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во вторник, 31 марта. Горожанка пришла на процедуру в центр красоты. Специалисты подготовили ее, вкололи анестезию.

Через несколько секунда ее самочувствие резко ухудшилось. Медики предприняли попытки спасти пациентку, но их усилия оказались безуспешными — женщина скончалась на месте.

По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок. Это тяжёлая аллергическая реакция, которая могла развиться на введённый препарат. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Журналисты заметили, что пациенты активно критикуют клинику в соцсетях и на медицинских порталах. По их словам, персонал центра ведет себя грубо, непрофессионально. Кроме того, москвичи выдвигают претензии к внешнему виду заведения, оборудованию.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года посетительница косметологической клиники в Москве умерла во время процедуры, у нее проявилась острая аллергическая реакция на препарат.