Юноша 2010 года рождения задержан в Москве за поджог бензоколонки. Он действовал по заданию кураторов.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подросток облил колонку на АЗС на улице Космонавта Волкова легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Возгорание ликвидировали быстро. Сам подросток получил ожоги. Он успел скрыться, но через четыре часа был задержан. По предварительной информации, он совершил поджог по указанию неизвестного, который угрожал расправой членам семьи.