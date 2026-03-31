На Кубани выдвинули обвинения сотрудникам интерната, где погибла женщина

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против двоих сотрудников Кореновского психоневрологического интерната, сотрудница которого погибла при обрушении перекрытий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности возбудили против заместителя директора интерната и техника.

"По версии следствия, обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои должностные и профессиональные обязанности по поддержанию здания социального учреждения в исправном техническом состоянии", - отметили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Сотрудники знали, что в здании появилась трещина, но ничего не предприняли. Из-за этого в октябре 2024 года обрушились колонны межэтажных перекрытий и погибла 62-летняя работница интерната.