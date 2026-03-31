Россиянин изрезал жену и ударил пасынка ножом в шею

В Коми перед судом предстанет 62-летний мужчина, изрезавший жену и пасынка ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в январе в одном из населенных пунктов Ижемского района. Пьяный мужчина сначала изрезал ножом свою супругу, а затем ударил лезвием в шею 36-летнего пасынка. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчина остался жив.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, фигурант совершил преступления в состоянии невменяемости, обусловленном психическим расстройством. Уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ и п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ в его отношении направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.