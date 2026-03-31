Женщина умерла в косметологической клинике в центре Москвы

Женщина, по неподтвержденным данным, скончалась во время приема в косметологическом салоне на Новослободской улице в Москве.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

— 58-летняя Анна П. пришла на прием в салон на Новослободской. Ей сделали анестезию, после чего состояние пациентки резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти женщину, — говорится в публикации.

Предварительно, смерть пациентки наступила из-за анафилактического шока. Официального подтверждения гибели женщины на момент публикации материала не было.

В начале января женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока во время процедуры в косметологической клинике в Токмаковом переулке в Москве. Пациентку доставили в больницу. Она скончалась в медучреждении. Официального подтверждения этой информации не поступало.