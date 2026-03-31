Главаря ОПГ Костю Большого осудили на пожизненное по делу об убийствах

Московский областной суд вынес приговор главарю организованной преступной группы Константину Пискареву по кличке Костя Большой по делу о 21 убийстве. Мужчину отправили за решетку на пожизненное.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Судом установлено, что Пискарев К.Ю. создал ОПГ и, в период с 1998 по 2011 год, руководя и участвуя в совершаемых ею нападениях, совершил 21 убийство и покушение на убийство 4 человек. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: Пискареву К.Ю. — в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в ИК особого режима, со штрафом в размере одного миллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Суд также отправил за решетку восьмерых участников банды. Они получили до 24 лет колонии, злоумышленники также должны выплатить штрафы на сумму от 400 до 600 тысяч рублей.

Одной из жертв членов ОПГ стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко. Мужчину расстреляли около его дома в 2011 году. Чиновник конфликтовал с Костей Большим из-за строительства торговых центров на земле, которая принадлежала главарю ОПГ. Душко был против этих проектов.