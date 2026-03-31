Авторитет «Костя Большой» приговорен к пожизненному сроку за убийства

Московский областной суд вынес приговор криминальному авторитету Константину Пискареву (известен как «Костя Большой») и его сообщникам, их признали виновным в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В Московском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении Пискарева Константина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 («Бандитизм»), п. «а», «б», «в», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, в том числе лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление»), ч. 3 ст. 30 п. «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 3 ст. 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ»), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, а также его сообщников – Александрова С.В., Барабашкина С.Г., Бережнова С.Г., Замятина А.В., Капкова Д.А., Столярова А.Н., Юрова Д.Н. и Юрова Н.Н.», – указано в сообщении.

Пискарева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима со штрафом в размере 1 млн руб. Другие фигуранты дела получили до 24 лет лишения свободы со штрафами до 600 тыс. руб.

По версии обвинения, Пискарев создал ОПГ и, в период с 1998 по 2011 год руководя и участвуя в совершаемых ею нападениях, совершил 21 убийство и покушение на убийство четырех человек.

«Убийства и покушения совершались исходя из целей устранения лиц, мешающих развитию бизнеса, в котором принимал участие Пискарев, устранения лиц, из-за которых могла произойти утечка информации о деятельности группировки, устранения лиц из-за невыполнения теми долговых обязательств, устранения лиц за вознаграждение, устранения лиц в рамках повышения уровня своего влияния среди участников группы», – отметили в суде.