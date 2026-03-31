В Нижнекамске отменили все мероприятия после взрыва

В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия, запланированные на вечер 31 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района Татарстана.

На территории завода «Нижнекамскнефтехим» днем 31 марта произошел взрыв и начался пожар. Два человека погибли, еще 72 пострадали, сообщает ТАСС. По данным издания, пострадали двое пожарных; пожару был присвоен наивысший ранг сложности. Предварительной причиной происшествия назвали сбой в работе оборудования.

Нижнекамская городская прокуратура начала проверку. В «Нижнекамскнефтехиме» сообщили, что угрозы жителям города и экологической обстановке нет. Специалисты ведут мониторинг качества воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных соцсетях.

По данным «Татар-информ», в администрации города сообщили, что в некоторых домах выбило окна или появились трещины в оконных рамах. В случаях повреждения имущества жителям Нижнекамска рекомендовали обращаться в службу учета претензий граждан по телефонам 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.