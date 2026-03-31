Количество раненых при атаке на здание белгородского правительства выросло до трех
Количество пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины по зданию правительства Белгородской области достигло трех человек. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один из раненых — начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Кроме него за медицинской помощью обратились еще две женщины — сотрудник и посетительница администрации.
— В городской больнице №2 г. Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинская армия ударила беспилотниками по автомобилю скорой помощи с бригадой медиков в прифронтовой Васильевке.