Москвич перевел мошенникам 100 тысяч, чтобы вернуть водительские права

Мошенники пообещали 55-летнему москвичу помочь вернуть водительские права, которых его лишили после ДТП. Мужчина поверил и перевел аферистам 100 тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Знакомый сообщил потерпевшему, что у него есть контакты человека, который может оказать «помощь» в решении вопроса с лишением права управления и досрочно вернуть удостоверение. Заявитель связался с «помощником», ему была озвучена стоимость услуги в размере 100 тысяч рублей. Мужчина согласился, после чего перевел денежные средства на указанный злоумышленником счет. После получения денег «посредник» перестал выходить на связь, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина обратился в полицию. Силовики вычислили подозреваемого. Им оказался бывший зэк. В его отношении возбудили уголовное дело. На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Он также должен вести себя надлежащим образом.

Ранее другой москвич решил купить водительское удостоверение. Он заплатил деньги за услугу. Мужчину задержали в момент передачи средств за права. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении взяткодателя, взяткополучателя и посредника.