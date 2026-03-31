Количество погибших при взрыве в Нижнекамске выросло

До трех увеличилось число погибших в результате ЧП на заводе в Нижнекамске. Пострадавшими числятся 58 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Напомним, что сегодня стало известно о взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим». СМИ сообщали, что он унес жизнь одного человека. Кроме того, отмечалось, что 52 человека пострадали. К настоящему моменту информация обновилась: теперь говорится, что число погибших выросло до трех, а пострадавших — до 58.

Подчеркивается, что состояние пятерых оценивается как тяжелое. На месте ЧС работает два вертолета со специалистами из Республиканской клинической больницы.

В ликвидации возгорания задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. В настоящий момент пожар локализован, на место выдвигается федеральная медицинская бригада в составе девяти специалистов.

По предварительным данным, причиной инцидента стал сбой в работе оборудования. Сотрудники предприятия, не участвовавшие в тушении, были выведены на безопасное расстояние. В результате происшествия повреждено имущество жителей Нижнекамска: в нескольких домах выбило окна, на окнах появились трещины.

Специалисты ведут мониторинг качества воздуха — угрозы для экологии и здоровья населения не зафиксировано. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.