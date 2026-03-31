Суд арестовал жителя Подмосковья, ранившего ножом полицейского

Пушкинский городской суд арестовал 22-летнего мужчину, который ранил ножом сотрудника полиции, когда тот пытался его задержать.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Сегодня суд в соответствии с позицией прокуратуры по ходатайству следователя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина совершил преступление ночью 29 марта в поселке Зверосовхоз. Тогда он был пьян и начал пугать прохожих ножами. На место вызвали полицейских. Мужчина оказал сопротивление при задержании и ранил одного из силовиков.

Ранее похожий инцидент произошел на подземной парковке дома на бульваре Генерала Карбышева в Москве. Там пьяный мужчина угрожал ножом полицейским. После задержания у него нашли наркотики. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.