СК возбудил дело после взрыва на заводе в Нижнекамске, где пострадали 50 человек

Следователи завели уголовное дело по факту ЧП в Нижнекамске, где при взрыве на заводе "Нижнекамскнефтехим", согласно последним данным, один человек погиб и 50 пострадали.

Сегодня на территории промышленного предприятия "произошел хлопок" в цеху, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Там пока количество пострадавших официально не озвучивают, так как оно еще уточняется.

Причина ЧП - нарушение правил безопасности в технологическом процессе, отмечает СУ СК. Уголовное дело в связи с этим возбуждено по соответствующей статье УК РФ (217) - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

По данным компании "Сибур", которой принадлежит промпредприятие, после сбоя в работе оборудования произошел пожар.

С огнем борются более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России, при этом группировку пожарных увеличивают.

В ряде домов поблизости из-за ЧП выбило окна. На месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи, уточнили в Минздраве РФ.

Угрозы жителям и экологической обстановке в городе в результате пожара нет, говорят в компании.