Пьяный житель Подмосковья ранил ножом двоих собутыльников

Пьяный житель подмосковного Воскресенска поссорился с двумя собутыльниками в квартире дома на улице Калинина и ранил мужчин ножом.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— В ходе распития спиртного между тремя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры находившийся в состоянии опьянения гражданин взял нож и нанес товарищам резаные раны по различным частям тела, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики задержали подозреваемого. Они выяснили, что мужчина имеет судимость. Злоумышленника доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств. Пострадавшим оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу.

Ранее другой мужчина убил собутыльника в Егорьевске. Он зарезал товарища из личной неприязни. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии. Он также должен выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшего.