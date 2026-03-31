Стало известно о погибшем при взрыве на заводе в Нижнекамске

В результате взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» один человек погиб и 52 пострадали, сообщает Telegram-канал Mash.

Здания, находящиеся на территории завода, получили повреждения. Пожарные ведут борьбу с возгоранием синтетического каучука на площади около 1,5 тысячи квадратных метров: материал плохо поддается тушению водой и пеной. Пожару присвоен максимальный ранг.

Пострадавших доставляют в местную центральную районную больницу. В компании «Сибур» заявили, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего.

